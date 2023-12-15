Beşiktaş iç transferde harekete geçti. Siyah-beyazlılar takımın deneyimli ismi Necip Uysal'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Diriliş Postası gazetesinden Mücahit Ateş'in haberine göre; Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Necip Uysal ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
MAAŞINA ZAM YAPILIYOR
Bu sezon gösterdiği performansla neredeyse takımın tek istikrarlı futbolcusu olan 32 yaşındaki futbolcunun ücretine zam yapılıyor.
Samet Aybaba ile görüşme gerçekleştiren Necip, her ne kadar yıllık ücretini dert etmediğini belirtse de siyah-beyazlılar cüzi bir miktara oynayan Necip Uysal'a zam yapma kararı aldı.Taraflar sözlü olarak anlaşmaya varırken, resmi açıklama imzalar atıldıktan sonra yapılacak.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Takımın geneline göre çok düşük ücretle oynayan Necip Uysal, pandemi döneminde büyük bir fedakarlık yaparak yıllık ücretinde yarı yarıya indirime gitmişti ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.
BAŞKAN ARAT'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü 35. Başkanı Hasan Arat, 3 Aralık'ta gerçekleşen başkanlık seçimi öncesi yaptığı konuşmalarda deneyimli futbolcu için ''Necip Uysal bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında özkaynak sporcusu olmuş. 2009'dan bu yana Necip'in oynadığı libero ve stoper pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış, Necip bir tek kalecilik yapmamış. Harcamışlar harcamışlar ama Necip'in yerini kimse dolduramamış.'' ifadelerini kullanmıştı.
Diriliş Postası gazetesinden Mücahit Ateş'in haberine göre; Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, Necip Uysal ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
MAAŞINA ZAM YAPILIYOR
Bu sezon gösterdiği performansla neredeyse takımın tek istikrarlı futbolcusu olan 32 yaşındaki futbolcunun ücretine zam yapılıyor.
Samet Aybaba ile görüşme gerçekleştiren Necip, her ne kadar yıllık ücretini dert etmediğini belirtse de siyah-beyazlılar cüzi bir miktara oynayan Necip Uysal'a zam yapma kararı aldı.Taraflar sözlü olarak anlaşmaya varırken, resmi açıklama imzalar atıldıktan sonra yapılacak.
BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI
Takımın geneline göre çok düşük ücretle oynayan Necip Uysal, pandemi döneminde büyük bir fedakarlık yaparak yıllık ücretinde yarı yarıya indirime gitmişti ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.
BAŞKAN ARAT'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü 35. Başkanı Hasan Arat, 3 Aralık'ta gerçekleşen başkanlık seçimi öncesi yaptığı konuşmalarda deneyimli futbolcu için ''Necip Uysal bizim evladımızdır. 2004 yılında 12 yaşında özkaynak sporcusu olmuş. 2009'dan bu yana Necip'in oynadığı libero ve stoper pozisyonlarına 44 oyuncu alınmış, Necip bir tek kalecilik yapmamış. Harcamışlar harcamışlar ama Necip'in yerini kimse dolduramamış.'' ifadelerini kullanmıştı.