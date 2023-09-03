Beşiktaş, milli ara öncesi hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaştı.
Beşiktaş Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Omar Colley ve 40. dakika Milot Rashica kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 7'ye çıkardı. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le oynanan müsabakanın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yerine orta sahada yeni transfer Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattında değişiklik yapmayarak Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'u görevlendirdi.
Orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade-Chamberlain'e teslim eden tecrübeli teknik adam, hücum bölgesinde ise Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı oynattı.
SALİH UÇAN RİSKE EDİLMEDİ
Siyah-beyazlı takımın 29 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan, bu sezon ilk kez bir müsabakada görev alamadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon Avrupa'da 6, ligde de 2 maçta 11 kişilik kadroda yer verdiği Salih, Dinamo Kiev mücadelesinde aldığı darbeler nedeniyle yaşadığı sakatlık yüzünden riske edilmeyerek Şenol Güneş tarafından müsabakanın kadrosuna alınmadı.
Deneyimli oyuncu, Sivasspor mücadelesinde yerini Chamberlain'e bıraktı.
GHEZZAL 4,5 AY SONRA KULÜBEDE
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, 132 gün sonra yeniden kadroda yer buldu.
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından son olarak Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek forma giyen Ghezzal, ligin 4. haftasında yeniden kadroda yer aldı.
Sezon başı kampında takımla birlikte çalışan ancak bir sakatlık daha yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra ailesinin yaşadığı trafik kazası nedeniyle Fransa'ya gittiği için takımdan bir süreliğine uzak kalmıştı.
Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
CHAMBERLAIN SİFTAH YAPTI!
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı.
Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Pendikspor mücadelesinde de 30 dakika sahada kalmıştı.
İngiliz oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev aldı.
SİVASSPOR'DA SAKATLIK!
Sivasspor'da 14. dakikada sakatlanan Gerson Rodrigues oyuna devam edemedi, yerine Kvet oyuna dahil oldu.
COLLEY YİNE KAFAYLA ATTI!
Beşiktaş'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Amir Hadziahmetovic ortaladı, kale önünde topa iyi yükselen Omar Colley, 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
2017'DEN SONRA BİR İLK
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden tecrübeli oyuncu, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
MILOT RASHICA İLE FARK 2'YE ÇIKTI
Beşiktaş, 40. dakikada Milot Rashica ile farkı 2'ye çıkardı. Ön alanda yapılan baskı sonrası Muleka topu kazandı ve bekletmeden Aboubakar'a bıraktı. o bekletmeden kale önünde top bekleyen Rashica'yı gördü. Kosovalı oyuncu düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Rashica, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
BARROW, KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!
İkinci yarıda farkı azaltmak için yüklenen Sivasspor'da savunma arkasına sarkan Barrow, 76. dakikada karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.
SİVASSPOR YİNE ETKİLİ GELDİ
Sivasspor'da oyuna girdikten sonra takımını haretlendiren Barrow net bir fırsatı daha kaçırdı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan başarılı oyuncu gelişine sert vurdu ama top yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI BİRAZDAN...
Beşiktaş Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Omar Colley ve 40. dakika Milot Rashica kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 7'ye çıkardı. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le oynanan müsabakanın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yerine orta sahada yeni transfer Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattında değişiklik yapmayarak Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'u görevlendirdi.
Orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Alex Oxlade-Chamberlain'e teslim eden tecrübeli teknik adam, hücum bölgesinde ise Milot Rashica, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'ı oynattı.
SALİH UÇAN RİSKE EDİLMEDİ
Siyah-beyazlı takımın 29 yaşındaki oyuncusu Salih Uçan, bu sezon ilk kez bir müsabakada görev alamadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon Avrupa'da 6, ligde de 2 maçta 11 kişilik kadroda yer verdiği Salih, Dinamo Kiev mücadelesinde aldığı darbeler nedeniyle yaşadığı sakatlık yüzünden riske edilmeyerek Şenol Güneş tarafından müsabakanın kadrosuna alınmadı.
Deneyimli oyuncu, Sivasspor mücadelesinde yerini Chamberlain'e bıraktı.
GHEZZAL 4,5 AY SONRA KULÜBEDE
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, 132 gün sonra yeniden kadroda yer buldu.
Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından son olarak Ümraniyespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada oyuna sonradan girerek forma giyen Ghezzal, ligin 4. haftasında yeniden kadroda yer aldı.
Sezon başı kampında takımla birlikte çalışan ancak bir sakatlık daha yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra ailesinin yaşadığı trafik kazası nedeniyle Fransa'ya gittiği için takımdan bir süreliğine uzak kalmıştı.
Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
CHAMBERLAIN SİFTAH YAPTI!
Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Chamberlain, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir müsabakaya 11 kişilik kadroda başladı.
Dinamo Kiev'le oynanan karşılaşmalarda kısa süreli olarak oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, Pendikspor mücadelesinde de 30 dakika sahada kalmıştı.
İngiliz oyuncu, Salih Uçan'ın yer almadığı müsabakada orta sahada görev aldı.
SİVASSPOR'DA SAKATLIK!
Sivasspor'da 14. dakikada sakatlanan Gerson Rodrigues oyuna devam edemedi, yerine Kvet oyuna dahil oldu.
COLLEY YİNE KAFAYLA ATTI!
Beşiktaş'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Amir Hadziahmetovic ortaladı, kale önünde topa iyi yükselen Omar Colley, 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
2017'DEN SONRA BİR İLK
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden tecrübeli oyuncu, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
MILOT RASHICA İLE FARK 2'YE ÇIKTI
Beşiktaş, 40. dakikada Milot Rashica ile farkı 2'ye çıkardı. Ön alanda yapılan baskı sonrası Muleka topu kazandı ve bekletmeden Aboubakar'a bıraktı. o bekletmeden kale önünde top bekleyen Rashica'yı gördü. Kosovalı oyuncu düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Rashica, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
BARROW, KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!
İkinci yarıda farkı azaltmak için yüklenen Sivasspor'da savunma arkasına sarkan Barrow, 76. dakikada karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.
SİVASSPOR YİNE ETKİLİ GELDİ
Sivasspor'da oyuna girdikten sonra takımını haretlendiren Barrow net bir fırsatı daha kaçırdı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan başarılı oyuncu gelişine sert vurdu ama top yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI BİRAZDAN...