Beşiktaş, Masuaku için pazarlık yapıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arthur Masuaku için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.



Beşiktaş, Arthur Masuaku ile 25 maçlık opsiyonun kaldırılmaması halinde yollarını ayırmayı planlıyordu. Ancak Demokratik Kongolu oyuncunun son haftalardaki çıkışının ardından fikirler değişti.



Siyah-beyazlılar, futbolcunun kulübü West Ham United ile masaya oturup, 2.3 milyon euro olan satın alma opsiyonunu 1 milyon euroya çekmeye çalışacak. Ayrıca Masuaku ve menajeri ile yapılacak görüşmelerde de 3 yıllık sözleşmenin, 2 sezon olarak revize edilmesi planlanıyor.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Masuaku, bu maçlarda 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.







