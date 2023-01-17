Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda orta sahaya transfer yapmak istiyor.



Devre arasında yapacağı takviye için orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Muhammed Kaba'yı listesine aldı.



Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Fransız oyuncu, bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti. Kaba, son olarak Dijon karşısında forma giydi ve takımının tek golünün asistini yaptı.





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