Beşiktaş ligin son maçında Bursa'yı rahat geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin sezonun 26. hafta maçında Beşiktaş GKN Kargo, Bursa Uludağ Basketbol'u 86-70 yendi.
Siyah beyazlı kulüp, normal sezonu 7. sırada tamamladı.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Can Mavisu, Murat Arıkanlı, Burak Durmuş
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 5, Carter 30, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, İlsu Darıcıoğlu 3, Tuğçe Turus 3, Fluker 15
Beşiktaş GKN Kargo: Yağmur Kübra Taşar 9, Meltem Topaloğlu 4, İrem Naz Topuz 16, Kübra İmren Sevindik 21, Elif Bayram 21, Draşkiçevic, Zeynep Can, Bilings 3, Melek Uzunoğlu 12
1. Periyot: 22-17
Devre: 31-46
3. Periyot: 55-71
Siyah beyazlı kulüp, normal sezonu 7. sırada tamamladı.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Can Mavisu, Murat Arıkanlı, Burak Durmuş
Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Uca 5, Carter 30, Gonca Karataş 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, İlsu Darıcıoğlu 3, Tuğçe Turus 3, Fluker 15
Beşiktaş GKN Kargo: Yağmur Kübra Taşar 9, Meltem Topaloğlu 4, İrem Naz Topuz 16, Kübra İmren Sevindik 21, Elif Bayram 21, Draşkiçevic, Zeynep Can, Bilings 3, Melek Uzunoğlu 12
1. Periyot: 22-17
Devre: 31-46
3. Periyot: 55-71
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