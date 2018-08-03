Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri Cumartesi günü satışa çıkarılacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira