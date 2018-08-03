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Beşiktaş - LASK Linz maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

Kaynak: AA
Beşiktaş - LASK Linz maçı biletleri satışa çıkıyor
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03 Ağustos 2018 14:45
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri Cumartesi günü satışa çıkarılacak.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira 

2. kategori: 225 lira 

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira 

5. kategori: 165 lira 

6. kategori: 150 lira 

7. kategori: 100 lira 

8. kategori: 90 lira 

VIP: 680 lira 

1903 A-E Tribünü: 680 lira 

1903 B-D Tribünü: 750 lira

1903 C Tribünü: 800 lira 

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