Beşiktaş-Karagümrük biletleri satışa sunuldu

28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta biletler satışa sunuldu.

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Beşiktaş-Karagümrük biletleri satışa sunuldu
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24 Ağustos 2021 11:23
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın biletlerinin, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa sunulduğunu duyurdu..

İşte bilet fiyatları...

1. Kategori: 330TL
2. Kategori: 300TL
3. Kategori: 260TL
4. Kategori: 250TL
5. Kategori: 215TL
6. Kategori: 195TL
7. Kategori: 140TL
8. Kategori: 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL





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