Beşiktaş'ın Süper Lig'de fırsat maçı!

ZİRVEYE ORTAK OLACAK
Kara Kartal, maçı kazanması halinde hem hafta arası Ajax karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin yaralarını saracak hem de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek ligde zirveye ortak olacak.
ÖNEMLİ BİR FIRSAT
Ajax maçında yaptığı rotasyon nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor sınavını önemli bir fırsat olarak görüyor. Hollandalı hoca karşılaşmayı kazanarak perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'la oynayacakları maç öncesi rahat bir nefes almayı hedefliyor.