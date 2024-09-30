Beşiktaş'ın Süper Lig'de fırsat maçı!

Beşiktaş bugün Kayseri'de kazanması halinde hem Ajax yenilgisinin yaralarını saracak hem de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek ligde zirveye ortak olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Süper Lig'de fırsat maçı!
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30 Eylül 2024 13:08
Beşiktaş bugün Bellona Kayserispor deplasmanında kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takımda zorlu müsabaka öncesi tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor.

ZİRVEYE ORTAK OLACAK

Kara Kartal, maçı kazanması halinde hem hafta arası Ajax karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin yaralarını saracak hem de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek ligde zirveye ortak olacak.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Ajax maçında yaptığı rotasyon nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Kayserispor sınavını önemli bir fırsat olarak görüyor. Hollandalı hoca karşılaşmayı kazanarak perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'la oynayacakları maç öncesi rahat bir nefes almayı hedefliyor. 

 
 

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