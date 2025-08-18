17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu planı

Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile görüşmelerini hızlandırmayı planlıyor.

calendar 18 Ağustos 2025 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu planı
Beşiktaş, Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Orkun Kökçü transferi sırasında Kerem için de nabız yoklayan siyah- beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı.

Ancak Avrupa maçlarında kanat bölgesindeki eksikliklerin belirgin şekilde ortaya çıkması, yönetimi yeniden harekete geçirdi.

BAŞKAN ADALI DEVREYE GİRECEK


Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki transfer görüşmelerinde yaşanan krizi fırsata çevirmeyi planlıyor. Ancak, Fenerbahçe ile ilişkileri korumak adına Kerem transferinde temkinli davranıyor. Adalı, "Kerem'i kadromuzda görmek istiyoruz, fakat Fenerbahçe ile dostluğumuz bizim için önemli. Fenerbahçe bu transferden tamamen çekilirse biz devreye gireceğiz" açıklamasını yaptı.

ORKUN'UN KEREM HAKKINDA SÖZLERİ

Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, Kendisine Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında bilgisi olup olmadığı sorulduğunda, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
