Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu planı

Beşiktaş, Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Orkun Kökçü transferi sırasında Kerem için de nabız yoklayan siyah- beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle geri adım atmıştı.
Ancak Avrupa maçlarında kanat bölgesindeki eksikliklerin belirgin şekilde ortaya çıkması, yönetimi yeniden harekete geçirdi.
BAŞKAN ADALI DEVREYE GİRECEK
Başkan Serdal Adalı, Fenerbahçe ile Benfica arasındaki transfer görüşmelerinde yaşanan krizi fırsata çevirmeyi planlıyor. Ancak, Fenerbahçe ile ilişkileri korumak adına Kerem transferinde temkinli davranıyor. Adalı, "Kerem'i kadromuzda görmek istiyoruz, fakat Fenerbahçe ile dostluğumuz bizim için önemli. Fenerbahçe bu transferden tamamen çekilirse biz devreye gireceğiz" açıklamasını yaptı.
ORKUN'UN KEREM HAKKINDA SÖZLERİ
Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, Kendisine Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında bilgisi olup olmadığı sorulduğunda, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de." dedi.
