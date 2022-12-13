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Beşiktaş'ın kasasını stadyum dolduracak; 250 milyon dolar

Beşiktaş Kulübü, yeni stadyum sponsorluğundan elde edilecek gelirle büyük bir rahatlığa kavuşmayı hedefliyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kasasını stadyum dolduracak; 250 milyon dolar
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13 Aralık 2022 10:22
Beşiktaş'ın evi olan Vodafone Park için isim sponsorluğu sona ermek üzere...

Bir süredir yeni sponsorluk görüşmelerini yürüten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin stadın yeni ismi ve futbol takımının forma sponsorluğu için Türkiye ve Avrupa'da önemli yere sahip bir firma ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.

PAZARLIKLAR BİTME AŞAMASINDA

Posta gazetesinin haberine göre; Yeni sponsor firmanın Beşiktaş'a 250 milyon dolarlık önemli bir katkı yapması bekleniyor. Pazarlıklar bitme aşamasında...

KISA ZAMANDA AÇIKLANACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni sponsoru kısa zamanda açıklaması bekleniyor.

Stada ismini veren sponsorun, yeni bir anlaşmayı tercih etmeyeceğini beyan etmesinin ardından, Beşiktaş yönetimi yeni sponsor arayışına girmişti.



 
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