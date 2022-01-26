Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!

Milli arada Antalya'da kamp yapacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
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26 Ocak 2022 16:53
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kamp yapacak.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu da açıklandı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda; Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Valentin Rosier, Welinton, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Emrecan Terzi, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Emirhan Delibaş, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Necati Bilgiç, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Kenan Karaman, Güven Yalçın ve Michy Batshuayi yer aldı.



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