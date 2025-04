Beşiktaş'ın hasreti Göztepe'ye karşı da devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş, 10. dakikada Rafa Silva ile 1-0 öne geçti. Göztepe, 46. dakikada İsmail Köybaşı ile 1-1'lik eşitliği buldu.Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 3 maçta galibiyet alamamış oldu ve puanını 49'a yükselterek 5. sırada yer aldı.Göztepe ise ligde üst üste 11 maçtır galibiyet yüzü görememiş oldu ve haftayı 40 puanla kapatarak ligde 10. sırada bulunuyor.Siyah-Beyazlılar ligde bir sonraki hafta evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar ise ligde Başakşehir'i konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Norveçli teknik adam, ligde 31. haftada 2-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.Ole Gunnar Solskjaer, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic'e görev verdi.Siyah-beyazlı futbol takımı, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu 11'i ile başladı.Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytzekin, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, İmmobile, Joao Mario, Fahri Kerem Ay ve Serkan Emrecan Terzi yer aldı.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'u ilk 11'de görevlendirdi.Bulgar teknik adam ilk 11'ini Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Tijanic, Emerson, Romulo ile oluşturdu.Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Matsuki, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım yer aldı.Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi.İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde boşluk kalmadı.Göztepe, sahaya "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla çıktı.Golden hemen sonra ataklarını sıklaştıran Göztepe'de Tijanic yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çıkardı top sol direkten oyun alanına geri döndü.14. dakikada Ogün'ün sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Emersonn kafa vuruşunu çıkardı ancak top üst ağlarda.41. dakikada atılan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Rafa Silva, yaptığı dribbling ile topu ağlara gönderse de gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.Maçta ilk yarı, 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.Maçta etkinliğini artıran Göztepe, ikinci yarıda daha etkili olan taraftı.68. dakikada Göztepe atağında Romulo ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasını açtı. Kubilay penaltı noktasının ön bölgesinde kafa vuruşunu yaptı. Mert sağına uzandı ve topu çelmeyi başardı. Seken topu İsmail sol çaprazdan içeriye çevirdi. Kale sahasına açılaN topta Kubilay arka direkta sağ ayağıyla içeriye çevirdi. Tijanic hareketlendi ancak dokunamadı.72. dakikada Masuaku ve Kubilay Kanatsızkuş arasındaki gerginlik, her iki ismin de sarı kart görmesine sebebiyet verdi. Masuaku, gelecek hafta Hatayspor karşısında cezalı duruma düştü.74. dakikada Gedson Fernandes, sol kanattan topla içeri kat etti ve ceza sahası içerisinden vuruşunu yaptı fakat Taha Altıkardeş topu blokladı.Maçın sonuna 5 dakikalık uzatma ilave edildi.90+1. dakikada Semih Kılıçsoy, kaleyi cepheden gören bir pozisyonda şutunu çekti ve top az farkla dışarıya çıktı.90+5. dakikada içeriye yapılan ortada Göztepe'de Romulo'nun kale alanından vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.Karşılaşma, iki ekibin 1-1'lik beraberliğiyle sonuçlandı.13. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.43. dakikada Göztepe'de Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emerson'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.56. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes, sol taraftan getirdiği topu altıpas içerisinde Mustafa Hekimoğlu ile buluşturdu. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere çıktı.62. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası sol çizgisi yanında topla buluşan Oxlade-Chamberlain uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Lis, çelmeyi başardı.66. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Romulo'nun ceza sahası sağ çizgisinde yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisinde çeldi. Sol tarafta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleye paralel gitti.90. dakikada Beşiktaş atağında, ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Gürsel AkselOzan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat TemelLis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Dk. 63 Nielsen), İsmail Köybaşı (Dk. 80 Nazım Sangare), Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 80 Victor Hugo), Ogün Bayrak, Tijanic (Dk. 80 Matsuki), Emerson (Dk. 59 Kubilay Kanatsızkuş), RomuloMert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain (Dk. 81 Tayyip Talha Sanuç), Rashica (Dk. 81 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 95+5 Fahri Kerem Ay), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 59 Semih Kılıçsoy)Dk. 10 Rafa Silva (Beşiktaş), Dk. 46 İsmail Köybaşı (Göztepe)Dk. 72 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 72 Kubiley Kanatsızkuş, Dk. 89 Victor Hugo, Dk. 90+3 Matsuki (Göztepe)