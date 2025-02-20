Beşiktaş'ın gözü Avrupa'da

Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş'ın Avrupa hedefi devam ediyor.



Siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon yapılacak transferlerin daha az maliyetli olmasını sağlamak için kalan maçları dört gözle bekliyor.



KRİTİK MAÇLAR



Avrupa hedefi için Türkiye Kupası gibi bir seçeneği olan Beşiktaş, lig sıralamasını da boşlamıyor. Siyah beyazlılar 21 Şubat Cuma günü karşılaşacağı Eyüpspor ile puan farkını 2'ye indirmiş durumda. Solskjaer'in öğrencileri bu kazanmaları hâlinde Eyüpspor'u geride bırakacak.



AVANTAJ HESABI DA VAR



Beşiktaş, salı günü Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a misafir olduktan olduktan sonra Kayserispor ve Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Siyah beyazlılar eğer Eyüpspor'a karşı kazanırsa 3. sıradaki Samsunspor'la da maç sayılarını eşitleyip puan farkını beşe indirecek. Sezon sonu puanlar eşit olursa, Samsunspor'un, Beşiktaş'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Ligde dördüncü sırada olan takım UEFA Konferans Ligi'ne, üçüncü ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.



















