Beşiktaş'ın deplasman kabusu!

Son olarak Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla olumsuz bir tablo ortaya koyarken iç sahada ise bambaşka bir görüntü çiziyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın deplasman kabusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2023 11:31
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-Beyazlılar, bu mağlubiyetin ardından 19 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan arkasında beşinci sırada yer aldı.

Kara Kartal, 2023- 2024 sezonunda geride kalan haftalarda iç sahada başka dış sahada başka performans sergiliyor.

Beşiktaş, bugüne kadarki 11 maçın 6'sında rakiplerine konuk oldu. Söz konusu karşılaşmaların 2'sinde sahadan 3 puanla ayrılan takım, 4'ünde ise yenildi. Deplasmanda 6 puan toplayan Kartal, attığı 8 gole karşılık ise filelerinde 12 gole engel olamadı. Beşiktaş, dış sahadaki kötü gidişatının aksine sahasında ise güçlü bir görüntü çiziyor. Dolmabahçe'de oynadığı 5 mücadelenin 4'ünü galip tamamlayan Kara Kartal, 2 de beraberlik yaşadı. Evinde 13 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, 9 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.



GÜNEŞ SONRASI...

Şenol Güneş, 2023-2024 sezonunda Kartal ile 7'si Süper Lig, 8'i de Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşaması olmak üzere toplam 15 maça çıkmıştı. Güneş'in takımı, bu süreçte ligde sadece 2 mağlubiyet, Avrupa arenasında da 1 yenilgi aldı.

71 yaşındaki teknik direktörün ardından seçime kadar takımın başında bulunacak olan Burak Yılmaz ise Kartal'ın başında ligde iç sahada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e de 3-1 yenilen Kara Kartal, evinde Gaziantep FK'yı 2-0'la geçti. Ancak Beşiktaş, Antalyaspor'a 3-2 mağlup olarak son haftalardaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery