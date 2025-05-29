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Beşiktaş'ın da istediği Fati'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'la da anılan Barcelona'nın genç oyuncusu Ansu Fati, gelecek sezon için Monaco ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

calendar 29 Mayıs 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın da istediği Fati'nin yeni takımı belli oldu!
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Uzun süredir adı Beşiktaş'la da anılan Ansu Fati'nin yeni adresi belli oluyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre.; Genç yıldız, gelecek sezon için Monaco ile el sıkıştı. Fransız kulübü, Barcelona ve oyuncu tarafıyla satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı.

22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralık transferine dair yapılan anlaşmada, Monaco'nun sezon sonunda 20 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkı bulunuyor. Taraflar arasında son detayların da kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 6 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi ve 1 Kral Kupası maçında toplam 298 dakika süre alan Fati, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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