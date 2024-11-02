Beşiktaş'ın çıkış yolu İstanbul!

Beşiktaş,Kasım ayında lig ve Avrupa'daki 5 maçının tamamında İstanbul'da sahaya çıkacak. 4 karşılaşmayı evinde yapacak Kartal, birini ise Başakşehir ile yine il sınırlarında oynayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın çıkış yolu İstanbul!
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02 Kasım 2024 15:22
Beşiktaş, Kasım ayında hem lig hem de Avrupa'daki 5 maçını da İstanbul'da oynayacak ve bunların 4'ünü sahasında; tek deplasman maçını ise Başakşehir ile yine il sınırları içinde gerçekleştirecek.

Seyahat yapmayacak olan Beşiktaş, ayrıca milli aranın olduğu dönemde dinlenme ve fiziksel olarak yenilenme fırsatı yakalayacak. Oynayacağı karşılaşmaları kazanarak yukarı yönlü hareket sağlamayı hedefleyen teknik direktör Van Bronckhorst, derbi mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında alınacak 3 puanla unutturmanın peşinde. Beşiktaş'ta Mert, Rashica ve Paulista'nın 2 Kasım Cumartesi (bugün) 11'de olması beklenmiyor. 
 

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