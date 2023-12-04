Beşiktaş'ın büyük kabusu deplasman

Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon deplasmanlardaki 14. puan kaybını yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın büyük kabusu deplasman
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04 Aralık 2023 10:14
Son güncelleme 04 Aralık 2023 10:21
Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta deplasmanlar sorun olmaya devam ediyor. Beşiktaş, bu sezon deplasman maçlarında bir türlü istediği sonuçları alamıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de dış sahada oynadığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti. Pazar akşamı alınan sonuçla birlikteyse ilk beraberliğini aldı.

14 PUAN KAYBI

Deplasmanda kaybettiği 14 puan, Siyah-Beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında çok gerilere düşmesine neden oldu.

İşte Beşiktaş'ın dış saha performansı:

Karagümrük 0-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 Beşiktaş
Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş
Konyaspor 0-2 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Antalyaspor 3-2 Beşiktaş
Samsunspor 1-2 Beşiktaş
Ankaragücü 1-1 Beşiktaş 



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