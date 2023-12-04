Beşiktaş'ın büyük kabusu deplasman

Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta deplasmanlar sorun olmaya devam ediyor. Beşiktaş, bu sezon deplasman maçlarında bir türlü istediği sonuçları alamıyor.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de dış sahada oynadığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti. Pazar akşamı alınan sonuçla birlikteyse ilk beraberliğini aldı.
14 PUAN KAYBI
Deplasmanda kaybettiği 14 puan, Siyah-Beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında çok gerilere düşmesine neden oldu.
İşte Beşiktaş'ın dış saha performansı:
Karagümrük 0-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 Beşiktaş
Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş
Konyaspor 0-2 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Antalyaspor 3-2 Beşiktaş
Samsunspor 1-2 Beşiktaş
Ankaragücü 1-1 Beşiktaş
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de dış sahada oynadığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti. Pazar akşamı alınan sonuçla birlikteyse ilk beraberliğini aldı.
14 PUAN KAYBI
Deplasmanda kaybettiği 14 puan, Siyah-Beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında çok gerilere düşmesine neden oldu.
İşte Beşiktaş'ın dış saha performansı:
Karagümrük 0-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 Beşiktaş
Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş
Konyaspor 0-2 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Antalyaspor 3-2 Beşiktaş
Samsunspor 1-2 Beşiktaş
Ankaragücü 1-1 Beşiktaş