Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu duyuruldu.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.
42 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 sezonunda 28 futbolcuya 42 Milyon euro garanti ücret ödeyecek.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.
42 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 sezonunda 28 futbolcuya 42 Milyon euro garanti ücret ödeyecek.