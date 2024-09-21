Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın toplam borcu 10.6 Milyar TL olarak açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
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21 Eylül 2024 11:04
Son güncelleme 21 Eylül 2024 13:11
Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu duyuruldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.

42 MİLYON EURO'LUK ÖDEME

Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 sezonunda 28 futbolcuya 42 Milyon euro garanti ücret ödeyecek.






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