Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki silahı: Immobile

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Eyüpspor maçında galibiyeti getiren golüyle birlikte çıktığı 8. maçta 8. golünü attı. Dış sahada golü olmayan Immobile, ilk deplasman golünü Ajax'a karşı atmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki silahı: Immobile
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24 Eylül 2024 09:02

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde önceki akşam Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın golleri 20. dakikada Milot Rashica ve uzatma dakikalarında Ciro Immobile'den geldi.

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İtalyan golcü Immobile, Eyüpspor karşısında galibiyeti getiren golüyle birlikte 8. maçında 8. golünü attı. Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı. Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti. Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk deplasman golünü bu hafta perşembe günü Hollanda'da oynayacakları Ajax deplasmanında atmayı planlıyor.

EN ETKİLİ HÜCUM SİLAHI

Avrupa Ligi'ne iddialı bir giriş yapmayı planlayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un en etkili hücum silahı olacak olan Immobile, atacağı gollerle takımına önemli bir zafer yaşatmaya çalışacak. Maç boyunca; Rafa Silva, Milot Rashica ve Joao Mario gibi hücum hattının diğer yıldız isimleri de Immobile'ye asist yapmak için mücadele edecek.



 
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