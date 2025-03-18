Beşiktaş için tek kurtuluş derbi!

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Gaziantep ve Konyaspor karşısında aldığı 2 yenilgiyle 'kıpkırmızı' olan Beşiktaş'ta kaos yaşanıyor.



Gaziantep'in 1; Konya'nın ise 2 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan puan alamadan ayrılan siyah-beyazlılarda tek hedef Galatasaray derbisi.



GÜVEN SARSILDI



Taraftarların bundan 2 hafta önce 'Altın çocuk' ilan ettiği Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'e olan güven sarsıldı. Sahada vurdum duymaz oynayan futbolculara da sert tepkiler var. Bu nedenle Galatasaray maçı Beşiktaş için bu sezonda hayati bir anlam taşıyor.



SORUNUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR



Beşiktaş, milli ara sonrası Dolmabahçe'de konuk edeceği Galatasaray'ı yenip, yeniden moral bulmayı hedefliyor.



Başkan Serdal Adalı'nın da yaşanan bu düşüşten dolayı kara kara düşündüğü ifade edildi. Norveçli teknik adam, ekibiyle birlikte izin yapmadan milli arada Ümraniye'de yatıp kalkacak. Galatasaray'ın eksiklerini tespit edecek olan siyah-beyazlıların teknik kurmayları futbolcuları askeri bir disiplinle dev maça hazırlayacak



Siyah-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların sebepleri araştırılıyor. Başkan Serdal Adalı, göreve geldiği günden beri futbol takımının tüm sıkıntılarını gidermesine rağmen sahada alınan kötü sonuçlar nedeniyle üzgün.



Eski yönetimin izlerini silmeye çalışan Adalı, son 2 haftalık durumun sebebinin araştırılması için yönetime talimat verdi. Başkan Adalı, Solskjaer ve futbolcularla görüşmeler de yapacak.



