Beşiktaş'ı bekleyen zor fikstür, işte maçlar

Eyüpspor engelini galibiyetle geçen Beşiktaş'ı oldukça zorlu bir fikstür bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ı bekleyen zor fikstür, işte maçlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 12:35
Sezona çok iyi başlayan Beşiktaş'ı zor bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar ekim ayı sonuna kadar 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak.

Kartal, sırasıyla Avrupa ve Süper Lig'de Ajax, Kayserispor, Gaziantep, Galatasaray ve Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.

22. GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 28 maçın 22'sini kazandı.

Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda sadece 2 kez kaybederken, 4 defa da berabere kaldı. Beşiktaş bu galibiyetlerde toplam 74 gol sevinci yaşadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery