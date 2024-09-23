Beşiktaş'ı bekleyen zor fikstür, işte maçlar

Sezona çok iyi başlayan Beşiktaş'ı zor bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar ekim ayı sonuna kadar 7 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak.
Kartal, sırasıyla Avrupa ve Süper Lig'de Ajax, Kayserispor, Gaziantep, Galatasaray ve Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.
22. GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 28 maçın 22'sini kazandı.
Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda sadece 2 kez kaybederken, 4 defa da berabere kaldı. Beşiktaş bu galibiyetlerde toplam 74 gol sevinci yaşadı.
Kartal, sırasıyla Avrupa ve Süper Lig'de Ajax, Kayserispor, Gaziantep, Galatasaray ve Lyon ile deplasmanda karşılaşacak.
22. GALİBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 28 maçın 22'sini kazandı.
Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda sadece 2 kez kaybederken, 4 defa da berabere kaldı. Beşiktaş bu galibiyetlerde toplam 74 gol sevinci yaşadı.