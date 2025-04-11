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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroda kalacak isimleri belirleyen yönetim, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes için harekete geçti. Daha önce önerdiği teklife olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun kalan haklarının yüzde 50'sini almak için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı.
Daha önce yüzde 50 için 6 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar, bu kez aynı rakamı yüzde 35'lik dilim için Portekiz kulübüne önerdi.
CEVAP BEKLENİYOR
Bu kez 6 milyon Euro'yu Portekizli yıldızın haklarının kalan yüzde 35'i için teklif eden Kara Kartal, Benfica'ya Gedson'un haklarının yüzde 15'ini bırakmayı önerdi.
Bu teklif için Benfica'nın süre istediği ve cevap beklendiği öğrenildi. Eğer olumsuz yanıt alınması halinde siyah-beyazlıların rakamları güncelleyerek son bir teklif daha yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
KARİYER SEZONUNDA
Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadroda kalacak isimleri belirleyen yönetim, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes için harekete geçti. Daha önce önerdiği teklife olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun kalan haklarının yüzde 50'sini almak için Benfica'nın kapısını bir kez daha çaldı.
Daha önce yüzde 50 için 6 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar, bu kez aynı rakamı yüzde 35'lik dilim için Portekiz kulübüne önerdi.
CEVAP BEKLENİYOR
Bu kez 6 milyon Euro'yu Portekizli yıldızın haklarının kalan yüzde 35'i için teklif eden Kara Kartal, Benfica'ya Gedson'un haklarının yüzde 15'ini bırakmayı önerdi.
Bu teklif için Benfica'nın süre istediği ve cevap beklendiği öğrenildi. Eğer olumsuz yanıt alınması halinde siyah-beyazlıların rakamları güncelleyerek son bir teklif daha yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
KARİYER SEZONUNDA
Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.