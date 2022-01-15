Beşiktaş, Gaziantep'e evinde puan kaybetmiyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar konuk ettiği Gaziantep'e karşı evinde henüz puan kaybetmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Gaziantep'e evinde puan kaybetmiyor!
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15 Ocak 2022 00:43
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye evinde yine puan şansı vermedi.

Gaziantep FK'ye İstanbul'daki ilk maçta 3-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmayı da 1-0 kazandı.

Beşiktaş, deplasmanda rakibiyle yaptığı 3 maçta ise bir beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

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