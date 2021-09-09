Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe "nefes alamayacak"

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, milli ara sonrasında 22 günde 7 maça çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 'nefes alamayacak'
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09 Eylül 2021 12:23
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, milli aranın ardından oldukça yoğun bir fikstüre girecek.

3 takım da 22 günlük süre içinde 7 maça çıkacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de 5 haftalık fikstürü oynayacak olan 3 büyük takım, Avrupa'da da 2 maça çıkacak.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ve Ajax ile, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos ile, Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Marsilya ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ

11 Eylül, Yeni Malatyaspor
15 Eylül, Dortmund
18 Eylül, Antalyaspor (D)
21 Eylül, Adana Demirspor
24 Eylül, Altay (D)
28 Eylül, Ajax (D)
2 Ekim, Sivasspor

Beşiktaş'ın fikstürü için TIKLAYIN

FENERBAHÇE'NİN MAÇ TAKVİMİ

12 Eylül, Sivasspor
16 Eylül, Frankfurt (D)
19 Eylül, Başakşehir (D)
23 Eylül, Giresunspor
26 Eylül, Hatayspor (D)
30 Eylül, Olympiakos
3 Ekim, Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin fikstürü için TIKLAYIN

GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ

12 Eylül, Trabzonspor (D)
16 Eylül, Lazio
19 Eylül, Alanyaspor
22 Eylül, Kayserispor (D)
26 Eylül, Göztepe
30 Eylül, Marsilya (D)
3 Ekim, Rizespor (D)

Galatasaray'ın fikstürü için TIKLAYIN


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