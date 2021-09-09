Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 'nefes alamayacak'

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, milli aranın ardından oldukça yoğun bir fikstüre girecek.
3 takım da 22 günlük süre içinde 7 maça çıkacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de 5 haftalık fikstürü oynayacak olan 3 büyük takım, Avrupa'da da 2 maça çıkacak.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ve Ajax ile, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos ile, Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Marsilya ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ
11 Eylül, Yeni Malatyaspor
15 Eylül, Dortmund
18 Eylül, Antalyaspor (D)
21 Eylül, Adana Demirspor
24 Eylül, Altay (D)
28 Eylül, Ajax (D)
2 Ekim, Sivasspor
Beşiktaş'ın fikstürü için TIKLAYIN
FENERBAHÇE'NİN MAÇ TAKVİMİ
12 Eylül, Sivasspor
16 Eylül, Frankfurt (D)
19 Eylül, Başakşehir (D)
23 Eylül, Giresunspor
26 Eylül, Hatayspor (D)
30 Eylül, Olympiakos
3 Ekim, Kasımpaşa
Fenerbahçe'nin fikstürü için TIKLAYIN
GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ
12 Eylül, Trabzonspor (D)
16 Eylül, Lazio
19 Eylül, Alanyaspor
22 Eylül, Kayserispor (D)
26 Eylül, Göztepe
30 Eylül, Marsilya (D)
3 Ekim, Rizespor (D)
Galatasaray'ın fikstürü için TIKLAYIN
3 takım da 22 günlük süre içinde 7 maça çıkacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de 5 haftalık fikstürü oynayacak olan 3 büyük takım, Avrupa'da da 2 maça çıkacak.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ve Ajax ile, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos ile, Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Marsilya ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ
11 Eylül, Yeni Malatyaspor
15 Eylül, Dortmund
18 Eylül, Antalyaspor (D)
21 Eylül, Adana Demirspor
24 Eylül, Altay (D)
28 Eylül, Ajax (D)
2 Ekim, Sivasspor
Beşiktaş'ın fikstürü için TIKLAYIN
FENERBAHÇE'NİN MAÇ TAKVİMİ
12 Eylül, Sivasspor
16 Eylül, Frankfurt (D)
19 Eylül, Başakşehir (D)
23 Eylül, Giresunspor
26 Eylül, Hatayspor (D)
30 Eylül, Olympiakos
3 Ekim, Kasımpaşa
Fenerbahçe'nin fikstürü için TIKLAYIN
GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ
12 Eylül, Trabzonspor (D)
16 Eylül, Lazio
19 Eylül, Alanyaspor
22 Eylül, Kayserispor (D)
26 Eylül, Göztepe
30 Eylül, Marsilya (D)
3 Ekim, Rizespor (D)
Galatasaray'ın fikstürü için TIKLAYIN