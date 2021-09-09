Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 'nefes alamayacak'

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ

Beşiktaş'ın fikstürü için TIKLAYIN

FENERBAHÇE'NİN MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe'nin fikstürü için TIKLAYIN

GALATASARAY'IN MAÇ TAKVİMİ

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, milli aranın ardından oldukça yoğun bir fikstüre girecek.3 takım da 22 günlük süre içinde 7 maça çıkacak. Bu süre zarfında Süper Lig'de 5 haftalık fikstürü oynayacak olan 3 büyük takım, Avrupa'da da 2 maça çıkacak.Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ve Ajax ile, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ve Olympiakos ile, Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Marsilya ile karşılaşacak.11 Eylül, Yeni Malatyaspor15 Eylül, Dortmund18 Eylül, Antalyaspor (D)21 Eylül, Adana Demirspor24 Eylül, Altay (D)28 Eylül, Ajax (D)2 Ekim, Sivasspor12 Eylül, Sivasspor16 Eylül, Frankfurt (D)19 Eylül, Başakşehir (D)23 Eylül, Giresunspor26 Eylül, Hatayspor (D)30 Eylül, Olympiakos3 Ekim, Kasımpaşa12 Eylül, Trabzonspor (D)16 Eylül, Lazio19 Eylül, Alanyaspor22 Eylül, Kayserispor (D)26 Eylül, Göztepe30 Eylül, Marsilya (D)3 Ekim, Rizespor (D)