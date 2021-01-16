Beşiktaş-Galatasaray derbisinden dikkat çeken rakamlar

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-GS) 08.05.2016 Türk Telekom Lig 1-0 13.08.2016 Konya BŞB TFF Süper Kupa 1-1 (Pen.0-3) 24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2 27.02.2017 Türk Telekom Lig 1-0 02.12.2017 Vodafone Park Lig 3-0 29.04.2018 Türk Telekom Lig 0-2 02.12.2018 Vodafone Park Lig 1-0 05.05.2019 Türk Telekom Lig 0-2



27.10.2019 Vodafone Park Lig 1-0 15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide 17 Ocak günü karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.