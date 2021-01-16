Beşiktaş-Galatasaray derbisinden dikkat çeken rakamlar

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasındaki maçla birlikte tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

Haber; AA
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinden dikkat çeken rakamlar
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16 Ocak 2021 16:25
Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide 17 Ocak günü karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 348. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

- Lig maçları

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

- Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

 Tarih   Stat                     Organizasyon  Sonuç (BJK-GS)
 08.05.2016  Türk Telekom  Lig  1-0
 13.08.2016  Konya BŞB  TFF Süper Kupa  1-1 (Pen.0-3)
 24.09.2016  Vodafone Park  Lig  2-2 
 27.02.2017  Türk Telekom  Lig  1-0
 02.12.2017  Vodafone Park  Lig  3-0
 29.04.2018  Türk Telekom  Lig  0-2
 02.12.2018  Vodafone Park  Lig  1-0
 05.05.2019  Türk Telekom  Lig  0-2
 27.10.2019  Vodafone Park  Lig  1-0
 15.03.2020  Türk Telekom  Lig  0-0


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