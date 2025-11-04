04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-386'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-083'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-178'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-085'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-185'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-181'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-081'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-070'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-169'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-070'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-068'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-069'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-262'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-171'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-169'

Beşiktaş GAİN, Karadağ deplasmanında mağlup

Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. haftasında Buducnost VOLI'ye deplasmanda 81-79 mağlup oldu.

calendar 04 Kasım 2025 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 23:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş GAİN, Karadağ deplasmanında mağlup
Beşiktaş GAİN, Eurocup B Grubu 6. haftasında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'ye konuk oldu.

Sportski Centar Moraca'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Buducnost 82-79 kazandı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise dördüncü galibiyetini elde etti.

Salon: Moraca

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Leandro Lezcano (Arjantin), Christian Theis (Almanya)

Buducnost VOLI: Sulaimon 20, Slavkovic, Tanaskovic 7, Ferrell 13, Boutsiele 8, Mays 4, Thompson 6, Morgan 12, Kovliar 4, Bouteille 8, Jovanovic


Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Dotson 14, Morgan 2, Anthony Brown 15, Zizic 8, Kamagate 4, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Vitto Brown 13

1. Periyot: 21-26

Devre: 47-45

3. Periyot: 70-61

 Reklam 
