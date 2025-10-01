Beşiktaş GAİN, Eurocup'a kötü başladı!

Beşiktaş GAİN, Eurocup B grubu ilk maçında Litvanya ekibi Lietlabelis'e konuk oldu.
Kalnapilio Arenada oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 85-79 kazandı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-19 geride kapatan Beşiktaş, ikinci çeyrekte yakaladığı 10-0'lık seri ile ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.
Mücadelenin 3. çeyreğinde ev sahibi ekip farkı azaltırken son çeyreğe Beşiktaş'ın 57-55'lik üstünlüğü ile girildi. Son çeyrekte ev sahibi ekip bulduğu üçlükler ile fark yarattı ve sahadan 85-79 galip ayrıldı.
