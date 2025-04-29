Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!

Beşiktaş'ta Scout Şefi Graf gelen santrfor isimleri için bilgi toplarken, Go Ahead Eagles golcüsü Victor Edvardsen ile AZ Alkmaar'lı Mexx Meerdink sivrilen futbolcular oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
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29 Nisan 2025 10:53
Son güncelleme 29 Nisan 2025 12:34

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş transferde dümeni Hollanda'ya kırdı. Bu konuda incele eleyen sık dokuyan Scout şefi Eduard Graf, menajerler aracılığıyla kendisine önerilen isimleri teknik ekiple bir bir paylaşıyor. 

İKİ OYUNCU GÜNDEME GELDİ

Gündeme gelen son isimler Go Ahead Eagles'in santrforu 29 yaşındaki Victor Edvardsen ve AZ Alkmaar'ın forveti 21 yaşındaki Mexx Meerdink.

SEZON PERFORMANSLARI

Sıyah beyazlılar iki oyuncuyu da değerlendirmeye alırken son kararı Solskjaer verecek. Bu sezon Go Ahead Eagles formasıyla 30 maça çıkan İsveçli golcü Edvardsen, 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

AZ Alkmaar'da 23 maça çıkan Hollandalı forvet Meerdink ise 8 gol katkısı yaptı. Her iki oyuncunun ortak özelliği güçlü fizik yapısına sahip olması. 

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