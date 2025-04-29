Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş transferde dümeni Hollanda'ya kırdı. Bu konuda incele eleyen sık dokuyan Scout şefi Eduard Graf, menajerler aracılığıyla kendisine önerilen isimleri teknik ekiple bir bir paylaşıyor.
İKİ OYUNCU GÜNDEME GELDİ
Gündeme gelen son isimler Go Ahead Eagles'in santrforu 29 yaşındaki Victor Edvardsen ve AZ Alkmaar'ın forveti 21 yaşındaki Mexx Meerdink.
SEZON PERFORMANSLARI
Sıyah beyazlılar iki oyuncuyu da değerlendirmeye alırken son kararı Solskjaer verecek. Bu sezon Go Ahead Eagles formasıyla 30 maça çıkan İsveçli golcü Edvardsen, 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
AZ Alkmaar'da 23 maça çıkan Hollandalı forvet Meerdink ise 8 gol katkısı yaptı. Her iki oyuncunun ortak özelliği güçlü fizik yapısına sahip olması.
Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
Beşiktaş'ta Scout Şefi Graf gelen santrfor isimleri için bilgi toplarken, Go Ahead Eagles golcüsü Victor Edvardsen ile AZ Alkmaar'lı Mexx Meerdink sivrilen futbolcular oldu.
Son güncelleme 29 Nisan 2025 12:34
Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş transferde dümeni Hollanda'ya kırdı. Bu konuda incele eleyen sık dokuyan Scout şefi Eduard Graf, menajerler aracılığıyla kendisine önerilen isimleri teknik ekiple bir bir paylaşıyor.
- 12:33 Jose Mourinho'dan Talisca planı!
- 12:18 Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
- 12:15 Morata'dan Galatasaray yönetimine mesaj
- 12:14 Fenerbahçe'de 22 milyon euroluk operasyon
- 12:12 Fenerbahçe'de 22 milyon €'luk operasyon!
- 12:09 Galatasaray'ın biyonik adamı Victor Osimhen
- 12:00 Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai
- 11:51 Solskjaer'den derbi öncesi açıklamalar!
- 11:37 Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu
- 11:27 Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!
- 11:15 Kaan Ayhan formayı alacak
- 10:57 Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde
- 10:53 Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
- 10:44 Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!
- 10:44 Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!
- 10:37 Immobile için kritik derbi kararı
- 10:33 Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!
- 10:21 Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!
- 10:13 Stattaki usulsüzlük için Hasan Arat'a soruşturma!
- 10:07 Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
- 10:02 Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
- 10:02 Alperen'in playoff kariyeri rekoru, Warriors'a karşı yetmedi
- 09:58 Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen
- 09:40 Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!
- 09:39 Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
- 09:29 Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!
- 09:29 19 Mayıs'ta 3 bayram hayali
- 09:22 Arsenal - Paris: Muhtemel 11'ler
- 09:21 Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!
- 09:17 Dursun Özbek'ten 5.yıldıza 5 yıldız!
- 09:09 Beşiktaş'ta Jonas Svensson kararı!
- 09:01 Fenerbahçe'de En Nesyri'ye İspanya'dan takip!
- 08:55 Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
- 08:49 Jose Mourinho'dan öğrencilerine derbi uyarısı!
- 01:24 Aziz Yıldırım: "Yanlış açıklamalar oluyor"
- 00:58 Fenerbahçe Beko, Final Four için sahaya çıkıyor!
- 00:33 2. Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası başladı
- 00:29 Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'da tamamlandı
- 00:16 Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
- 23:59 Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
- 23:51 Stoilov: "Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirdik"
- 23:46 Lazio 2-0'dan döndü ancak galibiyete yetmedi!
- 23:20 Çağdaş Atan: "Mağlubiyet benim sorumluluğumda"
- 23:15 Barcelona U19 futbolcusu Eman Kospo: "Türkiye'deki herkes benim kardeşlerim"
- 22:40 33. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm
- 22:38 Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
- 22:32 Çorum FK, Tuncay Şanlı'nın istifasını kabul etti
- 22:07 Eyüp Saka: "Seneye de burada olmak istiyoruz"
- 22:06 Zeyyat Kafkas: "Türk futbolu için hepsi birer değerdir"
- 22:03 Göztepe, Süper Lig'deki hasretine son verdi!
- 21:30 İbrahim Hacıosmanoğlu: "Darısı diğer takımların, milli takımın başına"
- 21:23 Ertuğrul Doğan: "Diyecek hiçbir şey yok"
- 21:12 Fatih Tekke: "Tarihi bir başarı"
- 21:09 Fatih Terim'den Trabzonspor U19 Takımı için paylaşım
- 21:00 Trabzonspor: "Bu ülkenin gururusunuz"
- 20:52 Trabzonspor, finalde Barcelona'ya kaybetti!
- 20:39 Birkan Batuk, Basketbol kariyerini noktaladı
- 20:22 Van Bronckhorst, Leeds'in hedefinde!
- 20:15 Galatasaray'da Sacha Boey planı!
- 20:00 Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Khvicha Kvaratskhelia'dan transfer itirafı!
Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
-
2
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
-
3
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
-
4
Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
-
5
Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
-
6
Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
-
7
Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
-
8
Manchester City'de Ederson devri bitiyor!
-
9
Galatasaray'da Sacha Boey planı!
-
10
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!