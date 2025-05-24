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Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray ile eşleşti!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti.

calendar 24 Mayıs 2025 22:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 23:20
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray ile eşleşti!
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti.

Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 90-87 kazandı.

Bu sonuç ile birlikte ligi averaj ile 2. sırada tamamlayan Beşiktaş Fibabanka, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti. 3. bitiren Anadolu Efes ise Mersinspor ile eşleşti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz

Anadolu Efes: Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Thompson 12, Willis 14, Smits 17, Larkin 6, Nwora 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı, Oturu 17, Erkan Yılmaz 5

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Berk İbrahim Uğurlu 10, Morgan 13, Sleva 13, Terry 9, Allman 4, Plavsic 6, Yiğit Arslan 18, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 5, Ahmet Ata Özbek

1. periyot: 20-27

Devre: 39-51

3. periyot: 66-73


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