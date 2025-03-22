Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda tek farkla galip!

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk Onvo Büyükçekmece'ye konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gazanfer Bilge salonunda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Beşiktaş Fibabanka 89-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet sayısını 16'ya çıkardı, Onvo Büyükçekmece ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş Fibabanka, ligde haftaya Yalova Belediye'yi sahasında ağırlayacak.
Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'a konuk olacak.
Gazanfer Bilge salonunda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Beşiktaş Fibabanka 89-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet sayısını 16'ya çıkardı, Onvo Büyükçekmece ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş Fibabanka, ligde haftaya Yalova Belediye'yi sahasında ağırlayacak.
Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'a konuk olacak.