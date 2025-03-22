Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda tek farkla galip!

Beşiktaş Fibabanka, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece'yi 89-88 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda tek farkla galip!
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22 Mart 2025 22:41
Son güncelleme 22 Mart 2025 22:44
Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk  Onvo Büyükçekmece'ye konuk oldu.

Gazanfer Bilge salonunda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Beşiktaş Fibabanka 89-88 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet sayısını 16'ya çıkardı, Onvo Büyükçekmece ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş Fibabanka, ligde haftaya Yalova Belediye'yi sahasında ağırlayacak.

Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'a konuk olacak.
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