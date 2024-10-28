Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'e konuk!

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 6. haftasında salı günü Litvanya'nın Wolves ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'e konuk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 12:07
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda salı günü Litvanya'nın Wolves ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Twinsbet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligin 5. haftasında İspanya'nın Joventut Badalona takımını ağırlayan siyah-beyazlılar, parkeden 82-76'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 10 takımlı A Grubu'nda 4. sırada giriyor.

Ev sahibi ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery