Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde üçüncü penaltı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide üçüncü kez penaltı kararı verildi.
Sebastian Szymanski orta yapmak isterken Eric Bailly araya girdi. Fenerbahçeli futbolcular, Bailly'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Sebastian Szymanski orta yapmak isterken Eric Bailly araya girdi. Fenerbahçeli futbolcular, Bailly'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
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