Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde üçüncü penaltı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide üçüncü kez beyaz nokta gösterildi. Detaylar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde üçüncü penaltı
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09 Aralık 2023 20:56
Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide üçüncü kez penaltı kararı verildi.

Sebastian Szymanski orta yapmak isterken Eric Bailly araya girdi. Fenerbahçeli futbolcular, Bailly'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.



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