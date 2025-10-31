31 Ekim
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk gol önemli!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 41 maçta ilk golü atan takım, sadece 4 kez yenildi.

31 Ekim 2025 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk gol önemli!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 41 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi.

Rekabette 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 41 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 24 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

- Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-12 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

- Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 41 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 16 karşılaşmadan 8'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) İlk Gol
29.03.2008 BJK İnönü Süper Lig 1-2 Alex (FB)
29.11.2008 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-2 Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009 BJK İnönü Süper Lig 1-2 Güiza (FB)
13.05.2009 İzmir Atatürk Türkiye Kupası 4-2 Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009 Atatürk Olimpiyat TFF Süper Kupa 0-2 Alex (FB)
21.11.2009 BJK İnönü Süper Lig 3-0 Fink (BJK)
18.04.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-1 Alex (FB)
19.09.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 Niang (FB)
20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-2 Simao (BJK)
05.02.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-2 Yobo (FB)
29.04.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-2 Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 1-0 Almeida (BJK)
07.10.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-3 Sow (FB)
03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 3-2 Sow (FB)
30.11.2013 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-3 Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1-1 Sow (FB)
02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 0-2 Emenike (FB)
22.03.2015 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-1 Sow (FB)
27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3-2 Kjaer (FB-Kendi kalesine)
29.02.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Volkan Şen (FB)
03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0  
05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 0-1 Van Persie (FB)
11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Aboubakar (BJK)
23.09.2017 Ülker Süper Lig 1-2 Guiliano (FB)
25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 3-1 Fernandao (FB)
01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Negredo (BJK)
24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Babel (BJK)
25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019 Ülker Süper Lig 1-3 Kruse (FB)
19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 2-0 Vida (BJK)
29.11.2020 Ülker Süper Lig 3-4 Aboubakar (BJK)
21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vida (BJK)
19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB)
08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Novak (FB)
02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0  
02.04.2023 Ülker Süper Lig 4-2 Valencia (FB)
09.12.2023 Tüpraş Süper Lig 1-3 Dzeko (FB)
27.04.2024 Ülker Süper Lig 1-2 Batshuayi (FB)
07.12.2024 Tüpraş Süper Lig 1-0 Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
04.05.2025 Ülker Süper Lig 0-1 Gedson Fernandes (BJK)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
