Beşiktaş dört derbide 3 kez 10 kişi!

Beşiktaşlı futbolcular bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart gördü.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş dört derbide 3 kez 10 kişi!
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28 Nisan 2024 11:13
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Kartal'da Al-Musrati de 25. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu kırmızıyla 2023-2024 sezonunda oynadığı 4 derbide 3 ihraç yaşadı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybedilen maçta Mert Günok, 28. haftada sarı-kırmızılıların Tüpraş Stadyumu'nda 1-0 kazandığı müsabakada Colley kızarmıştı. 

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