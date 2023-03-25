Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan; kürsüden yaptığı konuşmada, Beşiktaş Kulübü'nün, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladığını açıkladı.
Anlaşmaya göre; ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amite FC'ye yönlendirecek.
Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan; kürsüden yaptığı konuşmada, Beşiktaş Kulübü'nün, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladığını açıkladı.
Anlaşmaya göre; ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amite FC'ye yönlendirecek.
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