Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşmaya vardı!
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25 Mart 2023 13:39
Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş yöneticisi Fırat Fidan; kürsüden yaptığı konuşmada, Beşiktaş Kulübü'nün, eski futbolcusu Demba Ba'nın satın aldığı Amite FC ile ön protokol imzaladığını açıkladı. 

Anlaşmaya göre; ön plana çıkan oyuncularda öncelik Beşiktaş'ta olacak. Ayrıca Beşiktaş, tecrübe kazanmasını istediği genç oyuncuları Amite FC'ye yönlendirecek.
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