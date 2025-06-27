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Beşiktaş, Corentin Tolisso için harekete geçti!

Beşiktaş, Lyon forması giyen Corentin Tolisso için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Mali sorunlar yaşayan Lyon, oyuncunun gidişine onay verebilir.

calendar 27 Haziran 2025 09:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Corentin Tolisso için harekete geçti!
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Orta alanda Gedson Fernandes'in yanına bu kalitede bir isim almak isteyen Beşiktaş yönetimi, Fransa'da küme düşürülme kararı verilen Lyon'a gözünü dikti.

TRANSFER FORMÜLÜ BULUNDU

Fransız ekibinin elden çıkarmaya hazırlandığı 30 yaşındaki Corentin Tolisso ile ilgilenen siyah-beyazlılar, harekete geçti. Trabzonspor'un da radarında bulunan başarılı orta saha oyuncusu için Lyon'un kapısını çalmaya hazırlanan Kartal, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.

LYON MADDİ AÇIDAN RAHATLAMAK İSTİYOR


Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için hakkında verilen küme düşürülme kararına itiraz ederken çıkacak son kararı bekliyor. Ancak karar ne olursa olsun borç yükünü düşürmek isteyen Lyon birçok oyuncusu ile yollarını ayırarak maddi açıdan rahatlamak istiyor. Bu isimlerden birisinin de Tolisso olduğunu aktaran Fransız basını, oyuncunun taliplerinin olduğunu aktardı. Tolisso'ya ciddi bir bütçe ayıran yönetim, mutlu sona ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor.

Lyon'un takımdaki birçok isimle yollarını ayırma kararı aldığı ortaya çıktı. Top Mercato'nun haberine göre, Rayan Cherki'yi 36.5 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Lyon, 7 futbolcusu ile daha yollarını ayıracak. Bu isimler arasında Tolisso da bulunurken diğer oyuncular ise şöyle: Mikautadze, Perri, Fofana, Niakhate, Maitland ve Nuamah. 

 

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