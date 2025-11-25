25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Charnay Basket takımını ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip play-off turuna çıkmayı hedefliyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş BOA, bu sezon Charnay Basket ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 67-59 mağlup oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
