Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Charnay Basket takımını konuk edecek.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



Grubunda 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip play-off turuna çıkmayı hedefliyor.



Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.



Beşiktaş BOA, bu sezon Charnay Basket ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 67-59 mağlup oldu.



