Beşiktaş bedavaya gol kralı ve asist kralı aldı!

Beşiktaş formasıyla 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giydiği dönemde 27 lig maçında 12 gol ve 4 asistle oynayarak takımın o dönemki şampiyonluğuna önemli katkı yapan Vincent Aboubakar, sonrasında Porto'ya geri dönmüştü. 2017-18 sezonunda Mavi-Beyazlılar'da fırtına gibi esen Kamerunlu futbolcu, 42 maçta 24 gol ve 5 asistle oynayarak Portekiz Lig Kupası'nı kaldırmıştı. Sonrasındaki sezonlarda dizindeki sakatlık sebebiyle peş peşe ameliyat olan ve futboldan uzaklaşan Aboubakar, 2018-19, 2019-20 sezonlarında sadece 19 maça çıkabilmesinin ardından dönem başında Siyah-Beyazlılar'a tekrar kavuştu. Kara Kartal'da adeta yeniden doğan yıldız oyuncu, ligde çıktığı 25 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyarak Beşiktaş'ın Süper Lig'in zirvesine çıkmasına direkt etki etti.Yarışta Hataysporlu Aaron Boupendza'nın sadece 3 gol gerisinde bulunan Aboubakar, kalan haftalarda rakip fileleri havalandırmaya devam edip sezon sonunda hem şampiyonluk hem de kral olmayı istiyor. Sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak bonservisiyle Siyah-Beyazlılar'a kazandırılan Aboubakar'ın Beşiktaş'a maliyeti sadece 1.2 milyon Euro'luk maaşı...Kartal'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, golcüsü Radamel Falcao için 5 milyon Euro maaş öderken Fenerbahçe ise Mbwana Samatta'yı Aston Villa'dan 6.7 milyon Euro kiralama artı satın alma bedeli ve 2.7 milyon Euro da maaşla kadrosuna kazandırmıştı. Aboubakar'ın ligdeki 20 gole katkısının yanında Falcao 13 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırırken Kanarya'nın büyük umutlarla aldığı Samatta ise 23 müsabakada sadece 4 kez fileleri bulabildi.Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında transfer döneminin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, Kara Kartal'da kariyerinin altın dönemini geçiriyor. Tecrübeli futbolcuyu İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den bedelsiz olarak kiralayan, ek olarak Cezayirli kanat oyuncusunun 2 milyon Euro'luk maaşının yarısını da Ada kulübüne ödeterek alan Beşiktaş yönetimi, Aboubakar gibi Ghezzal'den de düşük yatırımla büyük fayda sağladı. Kara Kartal'da çıktığı 21 lig maçında 13 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli isim, bu alanda Süper Lig'in en başarılı futbolcusu konumunda bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi, Siyah-Beyazlı formayla ek olarak 1 de golü bulunan Ghezzal'ı yeni sezonda da kadrosunda tutabilmek için şimdiden çalışmalarda bulunuyor.