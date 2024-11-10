Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Düşük tempoda oynanan mücadelede gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Başakşehir ve Beşiktaş zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ancak sonuç almakta başarılı olamadılar. Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybettikten sonra Başakşehir deplasmanına mutlak galibiyet için çıkan Beşiktaş, istediği sonucu alamadı.
Beşiktaş gibi ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan ve dört haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Başakşehir, hayalini gerçekleştiremedi ve serinin beş maça çıkmasına engel olamadı.
BEŞİKTAŞ PUAN DURUMUNDA GERİDE
Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 21 yaptı ama lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, 26 puanla ikinci sırada olan Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Başakşehir puanını 16'ya yükseltti.
Milli aranın ardından Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.
GIO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK KARARI
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma hattını Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku dörtlüsünden kurdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, hücum hattında Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'u oynattı.
AL MUSRATI 8 MAÇ SONRA YENİDEN
Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.
En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.
Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.
Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.
MILOT RASHICA GERİ DÖNDÜ
Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.
Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.
Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Kemen, Onur Ergün ve Figueiredo'nun yerine ilk 11'de Hamza Güreler, Lima ve Berat Özdemir'e görev verdi.
Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında takımını Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Başakşehir'de sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta forma giyemeyen Kemen, Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer aldı.
Çağdaş Atan'ın ilk 11'de yer vermediği Kemen, yedekler arasında forma şansı bekledi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla sahaya birlikte çıktı.
Futbolcular, üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya geldi.
Beşiktaşlı futbolcular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıktı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki skorboardda da Atatürk'ün bir fotoğrafı ve 1881-193∞ yazısı yer aldı. Tribünlerde de "1881-193∞ saygıyla ve minnetle anıyoruz" pankartı açıldı.
Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
İLK ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Mücadeleye hem Beşiktaş, hem de Başakşehir kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Hücum organizasyonlarında Rafa Silav'yı kullanmak isteyen Beşiktaş, maçtaki ilk pozisyonunu 8. dakikada buldu. Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
BAŞAKŞEHİR UZAKTAN YOKLADI
Beşiktaş yarı sahasında boşluklar arayan Başakşehir, ilk ciddi atağını 15. dakikada geliştirdi. Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
İlk yarının sonlarına doğru oyunda tempo düşmesine rağmen, Beşiktaş, 45+3. dakikada rakip kalede gol aradı. Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
BAŞAKŞEHİR'DEN OYUNA HAMLE
Karşılaşmanın ikinci yarısı yine düşük tempoyla başlarken, oyuna ik hamle Başakşehir'den geldi. Çağdaş Atan, 62. dakikada Ömer Ali Şahiner ve Miguel Crespo'yu kenara alırken, Onur Ergün ile Berkay Özcan'ı sahaya sürdü. Maçın 77. dakikasında Berat Özdemir'i çıkaran Çağdaş Atan, kalan bölümde Olivier Kemen'e şans verdi.
VAN BRONCKHORST'TAN GOL DÜŞÜNCESİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçının yıldızı Semih Kılıçsoy'un etkisi kalmasının ardından genç golcüyü kenara aldı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Milot Rashica, 66. dakikada oyuna girdi.
Gol isteyen Giovanni van Bronckhorst, oyundan düşen Ernest Muçi ve Joao Mario'yu son bölümde knera aldı. Siyah-beyazlı takımda 85. dakikada Salih Uçan ile Mustafa Hekimoğlu oyuna girdi.
BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Oyunun son dakikalarında gol arayan Beşiktaş, 90+1. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mustafa Hekimoğlu şutunu çekmek istedi ama başarılı olamadı. Sonrasında sağ çaprazda topa buluşan Milot Rashica kaleyi düşündü. Ancak Rashica'nın şutunda top dışarı gitti. Bu poizsyonun ardından Rashica büyük üzüntü yaşadı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ
Mücadelenin 90+3. dakikada Beşiktaş'ta Milot Rashica, Başakşehir ceza sahasında yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet penaltı bekledi ama hakem Turgut Doman oyunun devam etmesini istedi. Pozisyonda penaltı düdüğü çalmamasına Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.
Kalan bölümde gol olmayınca, Galatasaray ve KAsımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında istediği galibiyete ulaşamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
Başakşehir ve Beşiktaş zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ancak sonuç almakta başarılı olamadılar. Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybettikten sonra Başakşehir deplasmanına mutlak galibiyet için çıkan Beşiktaş, istediği sonucu alamadı.
Beşiktaş gibi ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan ve dört haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Başakşehir, hayalini gerçekleştiremedi ve serinin beş maça çıkmasına engel olamadı.
BEŞİKTAŞ PUAN DURUMUNDA GERİDE
Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 21 yaptı ama lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, 26 puanla ikinci sırada olan Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Başakşehir puanını 16'ya yükseltti.
Milli aranın ardından Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.
GIO'DAN TEK DEĞİŞİKLİK KARARI
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma hattını Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku dörtlüsünden kurdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, hücum hattında Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'u oynattı.
AL MUSRATI 8 MAÇ SONRA YENİDEN
Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.
En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.
Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.
Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.
MILOT RASHICA GERİ DÖNDÜ
Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.
Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.
Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Kemen, Onur Ergün ve Figueiredo'nun yerine ilk 11'de Hamza Güreler, Lima ve Berat Özdemir'e görev verdi.
Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında takımını Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Başakşehir'de sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta forma giyemeyen Kemen, Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer aldı.
Çağdaş Atan'ın ilk 11'de yer vermediği Kemen, yedekler arasında forma şansı bekledi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla sahaya birlikte çıktı.
Futbolcular, üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya geldi.
Beşiktaşlı futbolcular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıktı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki skorboardda da Atatürk'ün bir fotoğrafı ve 1881-193∞ yazısı yer aldı. Tribünlerde de "1881-193∞ saygıyla ve minnetle anıyoruz" pankartı açıldı.
Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
İLK ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Mücadeleye hem Beşiktaş, hem de Başakşehir kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Hücum organizasyonlarında Rafa Silav'yı kullanmak isteyen Beşiktaş, maçtaki ilk pozisyonunu 8. dakikada buldu. Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
BAŞAKŞEHİR UZAKTAN YOKLADI
Beşiktaş yarı sahasında boşluklar arayan Başakşehir, ilk ciddi atağını 15. dakikada geliştirdi. Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
İlk yarının sonlarına doğru oyunda tempo düşmesine rağmen, Beşiktaş, 45+3. dakikada rakip kalede gol aradı. Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. İlk yarıda gol olmayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
BAŞAKŞEHİR'DEN OYUNA HAMLE
Karşılaşmanın ikinci yarısı yine düşük tempoyla başlarken, oyuna ik hamle Başakşehir'den geldi. Çağdaş Atan, 62. dakikada Ömer Ali Şahiner ve Miguel Crespo'yu kenara alırken, Onur Ergün ile Berkay Özcan'ı sahaya sürdü. Maçın 77. dakikasında Berat Özdemir'i çıkaran Çağdaş Atan, kalan bölümde Olivier Kemen'e şans verdi.
VAN BRONCKHORST'TAN GOL DÜŞÜNCESİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçının yıldızı Semih Kılıçsoy'un etkisi kalmasının ardından genç golcüyü kenara aldı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Milot Rashica, 66. dakikada oyuna girdi.
Gol isteyen Giovanni van Bronckhorst, oyundan düşen Ernest Muçi ve Joao Mario'yu son bölümde knera aldı. Siyah-beyazlı takımda 85. dakikada Salih Uçan ile Mustafa Hekimoğlu oyuna girdi.
BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Oyunun son dakikalarında gol arayan Beşiktaş, 90+1. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mustafa Hekimoğlu şutunu çekmek istedi ama başarılı olamadı. Sonrasında sağ çaprazda topa buluşan Milot Rashica kaleyi düşündü. Ancak Rashica'nın şutunda top dışarı gitti. Bu poizsyonun ardından Rashica büyük üzüntü yaşadı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, OYUN DEVAM ETTİ
Mücadelenin 90+3. dakikada Beşiktaş'ta Milot Rashica, Başakşehir ceza sahasında yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet penaltı bekledi ama hakem Turgut Doman oyunun devam etmesini istedi. Pozisyonda penaltı düdüğü çalmamasına Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterdi ama sonuç değişmedi.
Kalan bölümde gol olmayınca, Galatasaray ve KAsımpaşa'ya kaybeden Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında istediği galibiyete ulaşamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
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