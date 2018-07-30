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Beşiktaş-B36 biletleri satışa çıktı!

Beşiktaş-B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı.

Kaynak: AA
Beşiktaş-B36 biletleri satışa çıktı!
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30 Temmuz 2018 14:24
Beşiktaş Kulübü, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile 2 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının biletlerini satışa sundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, B36 Torshavn ile oynanacak müsabakayı Vodafone Park'ta izlemek isteyen taraftarların biletlerini, "www.passo.com.tr" internet sitesi, Vodafone Park bilet satış gişesi, N'Kolay satış noktaları, Passo akıllı telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezi üzerinden alabilecekleri belirtildi.

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira
VIP ve 1903 A-E bloklar: 680 lira
1903 B-D bloklar: 750 lira
1903 C blok: 800 lira

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