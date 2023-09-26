Beşiktaş Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun eşi toprağa verildi

Beşiktaş Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun eşi Cemile Filiz Kulaksızoğlu toprağa verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun eşi toprağa verildi
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26 Eylül 2023 15:45
Beşiktaş Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun eşi Cemile Filiz Kulaksızoğlu, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Kırıkkale'de toprağa verildi.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cemile Filiz Kulaksızoğlu için öğle vakti kılınan cenaze namazına teknik direktörler Bülent Korkmaz, Ünal Karaman başta olmak üzere spor camiası ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Cenazeye, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktör Abdullah Avcı da çelenk gönderdi.

Cenaze namazının ardından Kulaksızoğlu'nın naaşı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde defnedildi.

 
 
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