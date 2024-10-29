Beşiktaş, Ali Sami Yen'de kazanamıyor

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 2017'den bu yana kazanamıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Ali Sami Yen'de kazanamıyor
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29 Ekim 2024 08:21
Beşiktaş, pazartesi akşamı konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenildi.

SON GALİBİYET 2017

Kara Kartal, Galatasaray'a karşı ligde son deplasman galibiyetini 27 Şubat 2017'de almıştı. Talisca, attığı tek golle SiyahBeyazlılar'a 3 puanı getiren isim olmuştu Beşiktaş, bu zaferin ardından Rams Park'a konuk olduğu 8 lig müsabakasında da kazanamadı.

Beşiktaş bu maçlarda sadece 1 kez berabere kalırken, tam 7 defa sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.
 
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