30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-053'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-247'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-048'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-352'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-040'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-040'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-141'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-241'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-011'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Beşiktaş, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geleceği Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 30 Ağustos 2025 15:36 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakanın oynanacağı Antalya'nın Alanya ilçesine gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Alanya'daki Gazipaşa Havalimanı'na hareket etti.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kafilesinde sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo ve Jean Onana yer almadı.


Öte yandan yeni transferler El Bilal Toure ile Tiago Djalo kamp kadrosuna dahil edildi.

Kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ile Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında pazar Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.




