Beşiktaş-Ajax maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımıyla yapacağı maçın biletleri 21 Kasım Pazar günü satışa çıkacak.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak müsabakanın biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.Taraftarlar, biletlere "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden ulaşabilecek. Her taraftar sadece 2 bilet satın alabilecek.Deplasman takımı taraftarlarının alınmayacağı stada girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemler geçerli olacak.1. kategori: 395 lira2. kategori 360 lira3. kategori 315 lira4. kategori 300 lira5. kategori 260 lira6. kategori 235 lira7. kategori 170 lira8. kategori 150 liraVIP 100: 1.000 liraVIP 101-126: 880 lira