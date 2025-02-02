Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Portekiz'den rakip çıktı.



Di Marzio'nun haberine göre siyah beyazlıların transfer gündeminde Roma'nın genç sol bek oyuncusu Samuel Dahl'a, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın da talip olduğu ileri sürüldü.



Benfica'nın Samuel Dahl transferinde Beşiktaş'a göre daha avantajlı konumda olduğu ifade edildi.



PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO



21 yaşındaki İsveçli oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.



SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR



Genç sol bekin Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.







