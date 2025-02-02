Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Roma'nın İsveçli futbolcusu Samuel Dahl'a Benfica'nın da talip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!
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02 Şubat 2025 00:26
Son güncelleme 02 Şubat 2025 00:41

Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Portekiz'den rakip çıktı.

Di Marzio'nun haberine göre siyah beyazlıların transfer gündeminde Roma'nın genç sol bek oyuncusu Samuel Dahl'a, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın da talip olduğu ileri sürüldü.

Benfica'nın Samuel Dahl transferinde Beşiktaş'a göre daha avantajlı konumda olduğu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

21 yaşındaki İsveçli oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Genç sol bekin Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. 

 

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