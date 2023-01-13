Beşiktaş'a Süper Lig'den 10 numara!

Sivasspor'dan ailevi nedenlerden dolayı ayrılan Dia Saba, Beşiktaş'a önerildi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Süper Lig'den 10 numara!
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13 Ocak 2023 16:26
Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesiyle forvet arayan siyah-beyazlılar, bu bölge için eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı listesinde ilk sıraya yazarken 10 numara bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İSTANBUL'A SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz günlerde ailevi sebeplerden dolayı Sivasspor'dan ayrılan olan Dia Saba, bu bölge için arayışlarda bulunan Beşiktaş'a önerildi. İsrailli oyuncunun yurt dışından da talipleri olduğu öğrenilirken siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun transferini değerlendirmeye aldı.

Bu sezon 13 maçta 5 gol ve 4 asist üreten Saba'nın da İstanbul'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

ABOUBAKAR BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın forvet için listesinde ilk sırasında yer alan Aboubakar için ise bekleyiş sürüyor. Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren Kamerunlu futbolcunun durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş, golcü konusunda farklı adaylar da belirlemeye başladı.

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