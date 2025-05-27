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Beşiktaş'a Nijeryalı stoper: Ogbu!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkın flaş bir iddia öne sürüldü. Siyah-beyazlılar, Slavia Prag'ın Nijeryalı stoperi Igoh Ogbu ile ilgilendiği aktarıldı.

calendar 27 Mayıs 2025 13:48
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Nijeryalı stoper: Ogbu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkında Nijerya basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Nijerya merkezli spor sitesi Own Goal Nigeria'nın haberine göre; Beşiktaş, Çekya'nın Slavia Prag takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Igoh Ogbu ile ilgileniyor.

5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Nijeryalı stoper, kısa süre önce kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış olsa da, Beşiktaş'ın bu transferi yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.

SOLSKJAER İSTİYOR

Ogbu'nun, Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in beğenisini kazandığı ve Norveçli çalıştırıcının onu yeni sezon kadrosunda görmek istediği vurgulanıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Geride bıraktığımız sezonda Slavia Prag formasıyla toplam 34 karşılaşmada görev alan Ogbu, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 


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