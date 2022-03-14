Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı derbide Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü.
Siyah-beyazlıların genç kalecisi, Galatasaray'ın ikinci golünden sonra faul gerekçesiyle itirazlarda bulunduğu için sarı kart gördü.
Cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu gelecek hafta Hatayspor maçında oynama şansını kaybetti.
Siyah-beyazlıların genç kalecisi, Galatasaray'ın ikinci golünden sonra faul gerekçesiyle itirazlarda bulunduğu için sarı kart gördü.
Cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu gelecek hafta Hatayspor maçında oynama şansını kaybetti.