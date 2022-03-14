Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a kötü haber
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14 Mart 2022 20:45
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı derbide Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlıların genç kalecisi, Galatasaray'ın ikinci golünden sonra faul gerekçesiyle itirazlarda bulunduğu için sarı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu gelecek hafta Hatayspor maçında oynama şansını kaybetti.

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