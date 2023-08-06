Beşiktaş'a İtalya'dan rakip çıktı

Beşiktaş transfer haberleri: Torino, Beşiktaş'ın da gündeminde gelen Ruslan Malinovskyi için Marsilya ile yaptığı görüşmelere hız verdi. İtalyan ekibi, 30 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya satın alma opsiyonu 10 milyon euro olan bir kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a İtalya'dan rakip çıktı
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06 Ağustos 2023 17:01
Beşiktaş'ın Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi'ye yeni bir talip çıktı.

TORINO DA İSTEKLİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Torino'nun Ukraynalı futbolcu için Marsilya ile yaptığı görüşmelere hız verdiği aktarıldı.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Torino'nun 30 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonundaki rakamın 10 milyon euro olduğunun altı çizildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

İtalya'da daha önce Atalanta forması giyen Malinovskyi'nin de Torino'dan gelen bu teklife yeşil ışık yaktığı ve Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.





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