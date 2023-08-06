Beşiktaş'ın Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Ruslan Malinovskyi'ye yeni bir talip çıktı.
TORINO DA İSTEKLİ
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Torino'nun Ukraynalı futbolcu için Marsilya ile yaptığı görüşmelere hız verdiği aktarıldı.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Torino'nun 30 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonundaki rakamın 10 milyon euro olduğunun altı çizildi.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
İtalya'da daha önce Atalanta forması giyen Malinovskyi'nin de Torino'dan gelen bu teklife yeşil ışık yaktığı ve Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.
TORINO DA İSTEKLİ
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Torino'nun Ukraynalı futbolcu için Marsilya ile yaptığı görüşmelere hız verdiği aktarıldı.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Torino'nun 30 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunduğu belirtildi. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonundaki rakamın 10 milyon euro olduğunun altı çizildi.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
İtalya'da daha önce Atalanta forması giyen Malinovskyi'nin de Torino'dan gelen bu teklife yeşil ışık yaktığı ve Çizme'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.
RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?
30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.