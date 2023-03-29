Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Roma'yla sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon euroluk sözleşmesinde indirime gitmek istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!
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29 Mart 2023 12:35
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği Romalı Stephen El Shaarawy'nin kulübüyle yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi.

Corriere della Sera'nın haberinde Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin sözleşmesinde indirim yapmayı kabul etmediği belirtildi. Yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon üç kulvarda çıktığı 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den beri formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti. 

 
 

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